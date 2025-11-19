Spezia, infortunio per Soleri: lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della gamba destra

19/11/2025 | 18:03:35

Lo Spezia ha comunicato con un bollettino medico le condizioni di Edoardo Soleri, l’attaccante ha riportato in allenamento una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della gamba destra.

Questo il comunicato del club:

“Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Edoardo Soleri, infortunatosi in occasione dell’allenamento congiunto con la formazione Primavera, hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della gamba destra.

Il calciatore ha già intrapreso il percorso di recupero dedicato”.

Foto: sito Spezia