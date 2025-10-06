Spezia, il presidente Stillitano conferma D’Angelo: “Dobbiamo stare vicini alla squadra e all’allenatore”

06/10/2025 | 15:34:14

Nel giorno della ripresa degli allenamenti, le parole del Presidente di Spezia Calcio, Charlie Stillitano, che ha ribadito la sua fiducia al tecnico D’Angelo nonostante il momento complicato degli Aquilotti: “Sicuramente non è stato l’avvio di stagione che tutti noi immaginavamo. Siamo delusi, dispiaciuti, ma soprattutto consapevoli. Consapevoli che non stiamo ancora mostrando il vero volto dello Spezia, quello fatto di orgoglio, carattere e appartenenza. Il primo pensiero è rivolto ai nostri tifosi, che anche dopo la gara di sabato hanno dimostrato cosa significa amare questi colori: ci hanno sostenuto fino alla fine ed è in primis per loro che vogliamo reagire. Insieme a Thomas Roberts, che è sempre vicino, presente e coinvolto in ogni scelta, e a tutto il board di Spezia Calcio, abbiamo analizzato con lucidità questo momento difficile e siamo più che mai convinti di poterne uscire. Ne usciremo grazie a ciò che ci ha sempre contraddistinto: la cultura del lavoro, il sacrificio e l’unità d’intenti. Siamo tutti responsabili di questo inizio, nessuno escluso, ma proprio per questo ognuno di noi è chiamato a guardarsi dentro, a ritrovare quella scintilla, quel fuoco, quella fame che in passato ci ha permesso di compiere imprese straordinarie. Perché lo Spezia non si arrende. Mai. Lo Spezia combatte, reagisce, rialza la testa e riscrive la propria storia con dignità e coraggio. Siamo tutti uniti e adesso è il momento di stare insieme, di lavorare, di credere. Dobbiamo stare vicini alla squadra e a mister D’Angelo, perché passo dopo passo, torneremo a essere lo Spezia che tutti conosciamo e amiamo. Perché quando lo Spezia cade, non è per restare giù. È per rialzarsi più forte di prima”.

FOTO: Sito Spezia