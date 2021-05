Spezia, il presidente Platek si presenta: “Ci piace la città, qui tanta passione. Vogliamo essere competitivi in Serie A”

Il presidente delo Spezia Robert Platek si è presentato alla stampa dopo l’acquisizione del club: “Prima di cominciare vorrei ringraziarvi per essere qui. Per me è un onore essere qui con voi oggi. Ci siamo ovviamente guardati intorno e la relazione funziona quando funziona da entrambe le parti. Ci piace la città, che abbia il mare e un porto. Abbiamo conosciuto il management e siamo rimasti soddisfatti. La squadra si è guadagnata la A e abbiamo pensato che così potesse andare avanti. Non è molto che sono qui, sono arrivato ieri e ho fatto un giro, ho cenato qui ieri sera. Ho incontrato il team e lo staff, ho fatto un giro questa mattina e i cittadini hanno una passione incredibile. Avessi saputo prima questa cosa l’avrei comprato prima il club. Eravamo tutti entusiasti, e come non esserlo. Tutti sognano avere una squadra di Serie A, mia moglie ha origini italiane ed era molto soddisfatta e i miei figli erano molto contenti della decisione”.

Sui progetti: “E’ difficile trovare la squadra perfetta però penso che quello che dovremmo avere è un team altamente competitivo in campo e fuori, con valori morali ed etici, che rispetti lavoro e impegno e che sia un team di cui sia la squadra che la città possano essere orgogliosi. Lo stadio Picco entra al 100% nel nostro focus. Prima di tutto ha bisogno di essere conforme alla serie A, non c’è motivo di giocare fuori. Lo stadio è in un’ottima posizione ma va migliorato per dare alla gente l’esperienza che merita. È nostro obiettivo migliorarlo, abbiamo avviato trattative con il sindaco e trovato archieetto. Il signor Tella se ne è occupato più di me e può darvi qualche aggiornamento in più. Lo stadio è il luogo dove guardare la partita di calcio e l’obiettivo è che tutti vivano l’esperienza migliore, dai bambini ai ragazzi della curva. La nostra intenzione è di migliorare in qualsiasi modo e con qualsiasi opportunità. Il team è stato realizzato in cinque settimane, dovremo capire dove migliorare e cosa aggiungere alla squadra. Ci siederemo insieme all’allenatore e agli sponsor, noi vogliamo investire per competere in Serie A”.

Foto: Msd Capital