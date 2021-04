Spezia, i convocati di Italiano per il Verona

Domani alle 15:00, lo Spezia di Vincenzo Italiano andrà in campo contro il Verona nel match valido per la 34a giornata della Serie A. Ecco la lista dei convocati della squadra ligure, out solo Mattiello e Ramos:

Portieri – Zoet, Rafael, Provedel

Difensori – Marchizza, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’orco, Vignali

Centrocampisti – Acampora, Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo sena

Attaccanti – Galabinov, Gyasi, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli.

Foto: Twitter Spezia