Spezia, i convocati di Italiano per l’Atalanta

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati dello Spezia che domani sera sfiderà l‘Atalanta. Liguri ancora senza Saponara e Provedel, entrambi positivi al Coronavirus, ma rientra a disposizione il portiere Rafael.

Di seguito i convocati di mister Italiano per la sfida all’Atalanta, in programma domani come anticipo del 27° turno:

Portieri: Zoet, Rafael, Pucci.

Difensori: Marchizza, Terzi, Bastoni, Ferrer, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell’Orco, Vignali.

Centrocampisti: Acampora, Ricci, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena.

Attaccanti: Galabinov, Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli.

Foto: Twitter Spezia