In attesa del fischio d’inizio, in programma alle 21,15 queste le formazioni ufficiali di Spezia-Frosinone, gara valida per la finale di ritorno di playoff di Serie B:

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi (C), Erlic, Vitale; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Nzola, Galabinov, Gyasi. All. Italiano

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti (C), Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Ciano. All. Nesta