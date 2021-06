Spezia, ecco il nuovo staff medico. Il prof Salini sarà il responsabile sanitario Il comunicato

Ecco il comunicato dello Spezia, che ha annunciato il suo nuovo staff medico:

“Nuovo staff medico per la Prima Squadra dello Spezia Calcio. Il club comunica che dal 01 luglio 2021, il Prof. Vincenzo Salini, primario dell’Unità di Ortopedia e Traumatologia all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e docente ordinario all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, sarà il nuovo Responsabile Sanitario della Società. Inoltre, il Club di via Melara comunica che il Dott. Michele Abate ricoprirà la carica di Medico Sociale e affiancherà il Prof. Salini nella gestione dell’Area medica della Prima Squadra aquilotta; entrambi gli specialisti si avvarranno del supporto del Dott. Daniele Fornino. Contestualmente, lo Spezia Calcio ringrazia il Dott. Paolo Gola, il Dott. Stefano Gianni e il Dott. Stefano Bondi per il prezioso contributo offerto nel corso della stagione appena conclusa, porgendo loro i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, professionali e non”.