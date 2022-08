Spezia, Dragowski: “Sono pronto per giocare, deciderà il mister”

Bartlomiej Dragowski è un nuovo portiere dello Spezia. Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo portiere delle Aquile si è presentato ai nuovi tifosi: “Sono contento di essere qui dopo una lunga trattativa per alcuni aspetti complicata. Ringrazio chi ha lavorato per far sì che tutto questo andasse a buon fine. Mi sono preparato da solo insieme ai preparatori e fisicamente sto bene. Deciderò poi il mister se mandarmi in campo o meno, intanto mi aspetta in allenamento. Non vedo l’ora di entrare nello spogliatoio ho ancora tanto da imparare ma non vedo l’ora di aiutare i compagni. Ho visto ieri l’allenamento e si sente che c’è unità. Mondiale? Certo fa piacere indossare la maglia della Nazionale ma al primo posto c’è la salvezza dello Spezia e dobbiamo raggiungerla il prima possibile”.

Foto: Instagram Spezia