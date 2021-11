Spezia di misura sul Torino: al Picco decide il destro di Jacopo Sala

Lo Spezia sblocca nella ripresa la gara del Picco contro il Torino, dopo essere rientrato meglio in campo dopo un primo tempo bruttino. E’ merito di Jacopo Sala, da fuori area, con un destro potente che trova una leggera deviazione e mette fuori causa Milinkovic Savic. Spezia in vantaggio al minuto 59.

Sanabria sfiora il pari per i granata, nel finale Nzola manca il colpo del ko. L’ultimo tentativo è di Izzo, ma non va a buon fine. Finisce 1-0 per lo Spezia, tre punti importantissimi per gli uomini di Thiago Motta.

Foto: Twitter Spezia