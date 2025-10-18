Spezia, crisi senza fine. D’Angelo spalle al muro: 3 punti in 8 partite

18/10/2025 | 21:29:56

La finalista dei playoff di Serie B della scorsa stagione che annaspa sempre più in fondo alla classifica. Non è una sorpresa, lo dice spesso la storia del campionato, ma i numeri dello Spezia sono sempre più inquietanti. Ultimo posto dopo l’ennesima sconfitta contro il Cesena al “Picco”, frutto di appena tre pareggi e cinque sconfitte in otto giornate. Luca D’Angelo era già a rischio, adesso l’esonero sembra inevitabile visto che la squadra è in caduta libera, ma aspettiamo la decisione della società. Lo Spezia aveva sondato qualche profilo (Longo, Maran e Bisoli) decidendo comunque di dare ancora una chance a D’Angelo.

FOTO: Sito Spezia