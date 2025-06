Spezia-Cremonese, si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti: in palio c’è la Serie A

01/06/2025 | 15:00:51

Questa sera alle 20.30 scenderanno in campo Spezia e Cremonese per la gara di ritorno delle finali Playoff di Serie B. E si deciderà tutto in questi ultimi novanta – più recupero – del Picco. Dopo lo 0-0 maturato allo Zini, infatti, non ci saranno né supplementari né calci di rigori in caso di ulteriore parità. Alla luca del miglior piazzamento durante la regular season, allo Spezia basterebbe non perdere per strappare il pass per la Serie A. La Cremonese, invece, è chiamata a vincere negli ultimi novanta minuti di questa stagione di Serie B per poter tornare nella massima serie italiana. Di seguito l’estratto del comunicato della Lega Serie B: “In caso di parità dopo i 180 minuti non sono previsti i tempi supplementari ma si terrà conto della differenza reti nelle due partite (non vale la regola del gol in trasferta). In caso di ulteriore parità si qualifica la squadra meglio posizionata in classifica”.

Foto: Instagram Lega Serie B