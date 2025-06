Spezia-Cremonese, le formazioni ufficiali

01/06/2025 | 19:57:18

Ecco le formazioni ufficiali di Spezia-Cremonese, match valevole per il ritorno dei playoff di Serie B:

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Aurelio, S. Esposito, Nagy, Bandinelli, Elia; Di Serio, P. Esposito. All. D’Angelo.

Cremonese (3-4-2-1): Fulignati; Folino, Ceccherini F., Azzi; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vazquez, Vandeputte; De Luca, Johnsen. All. Stroppa

Foto: instagram Serie B