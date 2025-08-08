Spezia, Bandinelli si è operato: “E’ stata dura da accettare, mi sentivo vuoto”

08/08/2025 | 15:09:42

Il centrocampista dello Spezia Filippo Bandinelli si è operato dopo la frattura del pilone tibiale della caviglia sinistra: “Quando ho appreso che mi sarei dovuto operare è stata dura, difficile da accettare. È come se in quel momento ti portassero via una parte di te, come se per un po’ ti sentissi vuoto. Poi ti fermi, guardi al tuo passato e capisci che il modo giusto è sempre quello di reagire alle situazioni, con coraggio, affrontandole sempre con il sorriso, con entusiasmo e con la speranza che tutto si possa risolvere! Sono pienamente convinto che ogni ostacolo, nella nostra vita, è un’occasione per crescere, anche quando fa male, per conoscere se stessi più a fondo e per capire quanto si è disposti a lottare per ciò che si ama. L’operazione alla caviglia è andata bene! Ringrazio immensamente il Prof. Van Dijk e la Dottoressa Favilli per l’intervento e tutti quelli che mi stanno vicino ogni giorno. Ci vediamo presto in campo con ancora più voglia e gratitudine” le parole dopo l’intervento.

FOTO: Sito Spezia