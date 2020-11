Ecco le scelte definitive di Italiano e Gasperini per la sfida delle 18.00 tra Spezia e Atalanta, valida per l’ottava giornata di Serie A 2020-21:



SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Farias, Nzola, Gyasi.

All. Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Depaoli, De Roon, Pessina, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

All. Gasperini.

Foto Gasperini: Twitter ufficiale Atalanta