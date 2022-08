Spettacolo e cinque gol tra Cremonese e Ternana: finisce 3-2. Decide Quagliata

Grande spettacolo al Mazza di Ferrara durante Cremonese–Ternana, gara valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Inizia bene la Ternana, ma in vantaggio passa la Cremo al 15′: Tsadjout gira di tacco al volo un cross di Zanimacchia che trova la deviazione decisiva di Bogdan. Il vantaggio è una grande iniezione di fiducia per gli uomini di Alvini che trovano il raddoppio dopo pochi minuti Okereke che sfrutta un cross di Castagnetti. Nella ripresa, però, la musica cambia e la Ternana, con due gol in rapida successione, riagguantano i lombardi grazie a Rovaglia e Palumbo. Ma sarà Quagliata a decidere la partita. Entrao al posto di Valeri, dopo appena un minuto, il neo acquisto riporta avanti la Cremonese all’ora di gioco andando a segno al primo pallone giocato con la nuova maglia. La Cremonese ora troverà il Modena, che ha eliminato il Sassuolo, sulla sua strada.

Foto: Cremonese Instagram