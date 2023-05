Spettacolo allo “Stirpe”: il Frosinone in 10 si impone sul Genoa per 3-2

Il Frosinone di Fabio Grosso vince anche contro il Genoa, nel posticipo della penultima giornata di Serie B prendendosi i tre punti in rimonta. La partita si è aperta col vantaggio di Badelj al 14′ che da fuori area spara un missile imprendibile per Turati. Al 27′ la svolta del match, Bani atterra Borrelli al limite dell’area, il direttore di gara Miele va al monitor del VAR e decide il rosso per il difensore ospite e dalla punizione successiva Mazzitelli trova il pareggio con una bella conclusione che supera la barriera e insacca Martinez. Al 45′ i padroni di casa trovano anche il gol del 2-1 con Boloca che servito da Cotali insacca dal limite dell’area. Nella ripresa il Frosinone cala il tris con Borrelli che su cross di Rohden anticipa Dragusin e chiude la partita. Al 92’ gli ospiti accorciano le distanze con Gudmundsson che appoggia in porta dopo il tiro di Jagiello.

Foto: Instagram Frosinone