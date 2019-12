Spettacolo al Wanda Metropolitano: i “Legendas” della Spagna sfidano i “Leggendari Mondiali”

Sabato 21 dicembre con inizio alle 18.30 si disputerà al Wanda Metropolitano una sfida di leggendari della Nazionale Spagnola, guidata dal tecnico Del Bosque, contro la selezione Goldstandard Legends diretta dal rumeno Cosmin Aurelian Olăroiu, allenatore dello Jiangsu Suning. Per gli Iberici saranno presenti tra gli altri Hierro, Luque, Salgado, Mendieta, Morientes. Tantissimi i nomi di spicco nella compagnine opposta, Figo, Ronaldinho, Eto’o, Roberto Carlos, Del Piero, Marquez, Mutu,Yepes, Milan Rapaic, Nakata e molti altri che hanno giocato anche nel campionato Italiano. La manifestazione è organizzata da Josip Heit (Gold Standard Bank) in cooperazione con la Federazione Calcio di Spagna. E’ la prima di una serie d’iniziative, “intente a riproporre all’attenzione pubblica miti del calcio che hanno fatto sognare intere generazioni e che possono essere per sempre esempi di superazione e di successo personale e collettivo” – parole e musica del ceo Heit, businessman e grande appassionato di calcio.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid