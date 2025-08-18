Ufficiale: Spence rinnova con il Tottenham

18/08/2025 | 11:30:02

Il Tottenham ha annunciato il rinnovo contrattuale di Djed Spence. Di seguito, la nota del club presente sul sito: “Siamo lieti di annunciare che Djed Spence ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Club. Da quando è arrivato dal Middlesbrough nel luglio 2022, ha collezionato finora 42 presenze con la nostra maglia, segnando due gol. Ha esordito da titolare in Premier League nella vittoria per 5-0 contro il Southampton nel dicembre 2024, distinguendosi durante l’inverno, prima di realizzare la sua prima rete in campionato nel febbraio successivo, nella vittoria per 4-1 contro l’Ipswich Town. Nello stesso mese è stato nominato per la prima volta al premio di Giocatore del Mese della Premier League. Protagonista anche del nostro successo in Europa League nella scorsa stagione, il 25enne ha in passato giocato in prestito con Stade Rennais, Leeds United e Genoa. Djed ha inoltre rappresentato l’Inghilterra fino alla Nazionale Under-21”.

Foto: X Tottenham