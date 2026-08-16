Spence: “Mi chiamano ‘chill guy’. Se fossi un Supereroe? Spiderman”
16/08/2026 | 16:29:07
Il difensore dell’Inter, Djed Spence, ha risposto ad alcune domande sui social, presentandosi ai tifosi dell’Inter.
Le sue parole: “Mattiniero o ‘notturno’? “Notturno”. Una cosa senza cui non puoi vivere? “Il mio cellulare”. L’ultima cosa che hai cercato su Google? “L’Inter” La canzone più imbarazzante nella tua playlist? “Non ce l’ho”. L’emoji che usi di più? “La faccina che ride probabilmente” Chi interpreteresti in un film? “Spiderman” Che superpotere sceglieresti? “Ipersenso” Una parola che i tuoi amici userebbero per descriverti? “Chill guy”
Getting to know Djed ✍️ pic.twitter.com/WcUPwj9TEU
— Inter ⭐⭐ (@Inter_en) August 16, 2026
Foto: X Inter