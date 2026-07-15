Spence e l’Inter: la differenza tra incredibilità e valutazione

15/07/2026 | 23:15:55

All’Inter piace Djed Spence, terzino (può giocare su entrambe le fasce) classe 2000 di proprietà del Tottenham. E gli a Spurs non considerano incedibile Spence, anche perché sulle fasce Porro e Udogie sono ritenuti titolari inamovibili. Dobbiamo quindi metterci in mezzo tra incedibilità e valutazione. Appurato che Spence può andar via, di sicuro il Mondiale ha dato visibilità ulteriore al terzino che il Genoa avrebbe potuto riscattare per 10 milioni e ha preferito rinunciare. Ulteriore visibilità significa che club di Premier potrebbero mettergli gli occhi addosso e che la valutazione andrà sicuramente sopra quota 30 milioni. L’Inter lo sa e si prepara a una nuova scalata, dopo quanto accaduto rispettivamente con Palestra e Khalaili.

Foto: X Tottenham