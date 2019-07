Spector: “Cristiano Ronaldo era un calciatore frustrante per Van Nistelrooy, ma Ferguson…”

L’ex giocatore del Manchester United Jonathan Spector ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail rivelando aneddoti interessanti riguardo il passato di Cristiano Ronaldo all’ombra dell’Old Trafford. “Le abilità di CR7 erano frustranti per l’ex attaccante olandese Ruud Van Nistelrooy, che a volte si disperava per le sue corse sull’ala destra perché non sapeva mai quando gli sarebbe arrivata la palla. Ma le potenzialità di Ronaldo si vedevano già all’epoca”. Alex Ferguson era un maestro nel rapportarsi con l’attaccante portoghese: “Ferguson era incredibilmente intelligente nel modo in cui parlava con i giocatori. Non l’ho mai visto gridare nei confronti di Ronaldo e non ha mai avuto un trattamento preferenziale nei confronti di qualcuno. Sapeva semplicemente come ottenere il meglio dai suoi giocatori. “