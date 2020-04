Spartak Mosca: nessun riscatto per Schurrle, tornerà al Borussia Dortmund

Lo Spartak Mosca non eserciterà il diritto di riscatto nei confronti di André Schurrle. Infatti, ad oggi, non esiste alcun accordo fra il club russo ed il Borussia Dortmund, nonostante in favore dello Spartka penda un diritto di 7 milioni di Euro. A comunicarlo, Tomas Zorn, ds del club russo: “È così. Abbiamo concordato con André di non esercitare l’opzione di acquisto. È un calciatore eccezionale, che ha arricchito la nostra giovane squadra con la sua esperienza.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Spartak Mosca