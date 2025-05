Sparta Praga, problemi cardiaci per il ds Rosicky. E’ ricoverato in terapia intensiva

27/05/2025 | 12:31:13

Lo Sparta Praga ha annunciato che il suo direttore sportivo, l’ex giocatore Tomas Rosicky, è ricoverato da una settimana nel reparto di terapia intensiva di un ospedale della capitale ceca a causa di problemi cardiaci. Il comunicato include una dichiarazione dell’ex calciatore in cui attribuisce le sue attuali condizioni a una serie di “cattive abitudini, mancanza di attività fisica e predisposizione familiare a questo tipo di disturbi. Come giocatore e direttore sportivo, ho sempre dato il massimo. Impegno totale, senza esitazione. Ma questa situazione mi ha dimostrato che devo prendermi più cura di me stesso. Cattive abitudini di vita, mancanza di attività fisica e predisposizioni familiari, purtroppo, mi hanno portato a questo punto. La buona notizia è che si prevede una completa guarigione, anche se al momento non sono in grado di svolgere le impegnative responsabilità di un direttore sportivo. Rimarrò in contatto con il mio staff, perché abbiamo sempre lavorato come una squadra. Abbiamo una visione chiara, una strategia e processi strutturati. I ragazzi si occuperanno di questo”.

Rosicky ha giocato ad alti livelli, dal 2001 al 2006 al Borussia Dortmund, dal 2006 al 2016 all’Arsenal. In Nazionale ceca conta 105 presenze e 23 gol.

Foto: Instagram Sparta Praga