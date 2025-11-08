Spalletti: “Zhegrova sarà presto al top, con lui e Yildiz abbiamo cartucce da sparare. Si può fare il 4-3-3”

08/11/2025 | 21:19:11

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo il derby di Torino: “C’è mancata quella qualità e quella fantasia che bisogna avere quando le partite sono rugginose dal punto di vista dell’intensità. In queste partite ci vuole una precisione maniacale di livello top e poi ci vuole un po’ di fortuna, perchè ci sta mancando. Noi dobbiamo migliorare perchè abbiamo le possibilità, ma io sono contento di quello che ho visto. Zhegrova? Non manca tanto per farlo tornare al top. Il ragazzo è sveglio, poi ovviamente dobbiamo fare quella partita lì. Lui può diventare una spina nel fianco, perchè ha questa follia di tirare fuori delle cose che non sa nemmeno lui come fa. Lui insieme a Yildiz diciamo che abbiamo un paio di cartucce in quelle zone di campo. Si può giocare con le due punte e possiamo fare questa prova. Openda è una prima/seconda punta e si può fare. Si può fare anche il 4-3-3. Queste sono tutte cose che dobbiamo analizzare. Vlahovic l’ho tolto perchè è stato bravo a recuperare, ma ha rischiato di non giocare. Nuovi acquisti? È una cosa normale. Io ho fatto giocare gli stessi, ma per giocare 3 competizioni ci vogliono 20 titolari. Devo fare sentire tutti titolari”

foto facebook juve