Spalletti: “Zhegrova fa cose che non sa spiegare neanche lui. Ora serve continuità”

22/11/2026 | 15:10:04

Luciano Spalletti ha parlato a DAZN: “Kolo Muani? Ho bisogno di un altro che faccia l’attaccante con tutte queste partite. A destra ho tre esterni, a sinistra altri tre, lo devo riuscire a stimolare, può fare anche quello. Zhegrova è un calciatore incredibile, fa delle cose che non sa spiegare neanche lui. Ha delle genialità e un piede cattivissimo. Avere questa continuità dentro il rapporto con la squadra diventa fondamentale. Ci vuole continuità”.

foto x juve