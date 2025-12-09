Spalletti: “Zhegrova domani giocherà titolare. Non è in grande condizione, ma se lo merita”

09/12/2025 | 19:01:02

Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del Pafos: “Zhegrova giocherà dall’inizio. Anche l’altra settimana si era dovuto fermare all’allenamento. Se si fanno i test non è in grande condizione. Se lo metti in condizione per fare gli ultimi 20-30 minuti e sicuramente li fa bene. Oppure lo metti dall’inizio e usi fino a quando va. Stavolta voglio fare così perché il ragazzo lo merita e si sta impegnando, anche se attualmente i dati non ce lo danno in grandissima condizione”.

