Spalletti: “Zhegrova arrivava da tre giorni di febbre. Nel primo tempo siamo stati sotto livello”

27/12/2025 | 23:15:44

Spalletti ha parlato a Sky dopo Pisa-Juventus: “Noi siamo stati sotto livello come ritmo per il primo tempo. Anche se l’abbiamo condotta. Gli ultimi cinque minuti male, gli ultimi 6/7 minuti nel primo tempo e gli ultimi 6/7 minuti da secondo tempo male. Infatti il Pisa attraverso la sua intensità e la sua fisicità ci ha creato un paio di situazioni difficili, dove siamo stati anche fortunati. Poi però, la partita l’abbiamo fatta sempre. Il primo tempo in una maniera, secondo tempo con più qualità, con più inventiva. Zhegrova ha fatto bene quando è entrato. David ha fatto bene. Ci hanno dato un po’ più di qualità soprattutto dalla tre quarti in su. E poi siamo riusciti a fare i goal. Secondo me quel momento la partita anche un po’ meritato, perché c’eravamo creati qualche spazio dentro l’area di rigore. Però dobbiamo fare meglio, anche se non abbiamo fatto male. Zhegrova? Lui aveva avuto l’influenza, è stato tre giorni con la febbre alta e si è allenato solo un po’ ieri mattina, per cui avevo anche dei dubbi che riuscisse a reggere questi 35 minuti. Poi però avevamo l’obbligo di farlo perché non trovavamo sbocchi lì sulla trequarti e lui è uno veramente che ha questa micia accesa nelle scelte e nel saltare l’uomo. Per cui io pensavo addirittura che potesse far meno, visto il problema dell’influenza che ha avuto. Anche perché poi fisicamente ne risento un po’. Invece poi è stato dentro bene ci ha dato qualità. È cresciuto anche Khéphren nel secondo tempo. Mi è piaciuto moltissimo Miretti quando è entrato. Per cui diciamo che è un ulteriore vittoria che ci dà un po’ di entusiasmo e convinzione in quello che sono le nostre possibilità”.

foto x juventus