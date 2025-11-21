Spalletti: “Yildiz? Non spetta a me parlare di rinnovo. La Nazionale? L’Italia è forte: va sostenuta, così come il commissario tecnico”

21/11/2025 | 12:53:53

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Yildiz? Non spetta a me parlare del tema del rinnovo. Yildiz per me è lo spacca-moduli, lo spacca-schemi, è quello della fucilata nella notte. Lui sa comportarsi da giocatore di squadra e ha i comportamenti da leader, per me è il massimo. Le difficoltà della Nazionale e la possibile modifica al calendario? Ci siamo resi conto che siamo in corsa per il nostro obiettivo, si va a questo spareggio e sapevamo che la Norvegia era forte proprio come noi. L’Italia è una Nazionale forte, va sostenuta come il commissario tecnico. Qualsiasi altro discorso può disturbare. Noi dobbiamo volere bene alla Nazionale e io ne voglio anche a Gattuso, perché lo meritano per come li ho conosciuti. Da allenatore della Juventus dico che se ci fosse qualcosa di cui ha bisogno la Nazionale, noi saremmo contenti di mettere a disposizione quanto serve per poter arrivare a giocare i Mondiali”.

Foto: Facebook Juventus