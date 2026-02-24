Spalletti: “Yildiz mi ha detto ‘Io ci sono’. Di Gregorio? Bisogna accettare di essere disprezzati”

24/02/2026 | 16:26:50

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in conferenza presentando il ritorno con il Galatasaray: “Yildiz mi ha detto ‘io ci sono’. Vuole esserci a tutti i costi. Di Gregorio? Dobbiamo accettare di essere disprezzati. A ritroso tutti dobbiamo prenderci le responsabilità, prima del tiro in porta ne sono successe di cose sbagliate. Ci proveremo con tutte le nostre forze, come si dice qui Fino alla fine. Noi dobbiamo entrare in campo e pensare di fare un gol, poi gli scenari cambiano e tutto si autoalimenta e si coinvolge”.

foto x juventus