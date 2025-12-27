Spalletti: “Yildiz lo tratto come un figlio. Se le altre non giocano possiamo diventare primi”

27/12/2025 | 23:32:43

Luciano Spalletti ha parlato a Dazn dopo la vittoria di Pisa: “Yildiz è il nostro numero 10, lui bene o male la deve assumere questa responsabilità e poi io gli voglio bene come lo voglio a un figlio, perchè so che è quello che ci può cambiare le cose, che ci può far sterzare in qualsiasi momento della partita. Allora si prova a dirgli qualcosa in maniera a volte corretta, qualche volta si provano anche altre maniere, però poi nessuno potrà mai farmi dubitare della sua grandissima disponibilità, di quella che è la sua personalità, la sua conoscenza del ruolo importante che ha, perchè siamo in sintonia che io gli posso dire le cose e che lui deve stare attento a quello che gli dico perchè come ho detto prima gli voglio bene. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio con gli innesti, abbiamo sbagliato i primi 6-7 minuti. Il Pisa è stato sfortunato su quei due pali, però si sapeva che sarebbe stata una partita così, difficile, perchè avevamo fatto dei paragoni con le precedenti partite del Pisa in casa, sono una squadra fisica, che sta bene in campo. E’ chiaro che poi quando non portano risultati a casa, pensano che vada tutto male, ma invece non è così, loro debbono solo continuare in questa maniera. Zhegrova? Ne ho visti pochi come lui. Se le altre non le fate giocare noi si può arrivare primi” ha scherzato in conclusione il tecnico della Juventus.

Foto: facebook Juve