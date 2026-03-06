Spalletti: “Yildiz ha un grosso ematoma. Koopmeiners? È un calciatore forte, avrebbe meritato più spazio di quello che ha avuto”

06/03/2026 | 16:38:02

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Pisa. Queste le sue parole:

“Le condizioni di Yildiz? Ha un grosso ematoma abbastanza importante e il ragazzo è davvero tosto dal punto di vista caratteriale. Lui ha veramente tutte le caratteristiche perchè ci vuole essere e sta facendo vedere delle cose importanti. Lui viene osservato in maniera speciale in tutte le partite. Non siamo assolutamente preoccupati perché quando vuole mette la palla dove i calciatori normali non riescono nemmeno a pensarlo. La crescita di Koopmeiners? Dobbiamo considerare tutto il contesto e secondo me è molto più forte quando fa iniziare l’azione. Poi se lo metti giocare con gli avversari alle spalle trova delle difficoltà ma è un calciatore forte e riesce a cavarsela sempre. Lui per me è un calciatore forte e che sa stare in una squadra forte. Lui avrebbe meritato più spazio di quello che ha avuto. Il calciatore deve essere considerato dentro i sedici e qui si troverà sempre il nome di Koopmeiners”.

Foto: X Juve