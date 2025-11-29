Spalletti: “Yildiz ha l’intuizione, ha spaccato le partita e l’ha rimessa sui binari corretti”

29/11/2025 | 20:42:07

Spalletti ha parlato anche di Yildiz dopo la vittoria contro il Cagliari: “Yildiz naturalmente, come ho detto in precedenza, è quello che ha l’intuizione, quello che spacca in due la partita e poi si è rimessa su dei binari corretti, perchè la squadra dopo il gol ha cominciato a giocare, ha fatto bene possesso palla, ha fatto bene nell’arrivare minacciosa vicino all’area di rigore, poi lì non siamo stati così cattivi da concretizzare tutto quello che ci siamo creati”.

foto sito juve