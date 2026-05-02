Spalletti: “Yildiz e Vlahovic devono fare la differenza in queste partite”

02/05/2026 | 16:32:07

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona.

Queste le sue parole: “Yildiz? È una cosa che viene valutata a 360 gradi in maniera corretta soprattutto per il valore del ragazzo. Noi sappiamo e lui sa quanto è importante per noi. Poi ha avuto questa piccola infiammazioni anche se negli ultimi due allenamenti è andato molto bene e non ha avvertito nessun dolore. Non abbiamo nessun dubbio su quella che sarà la sua presenza dentro alla partita”.

Sul caso arbitri? “Non sono un grande conoscitore di queste cose. Io essendo uno abbastanza anziano come professionista e ho conosciuto diversi direttori di gara bravi e capaci. Non so cosa sia successo e siamo in un momento dove bisogna ricreare un po’ di ordine. Domani è stato designato uno di maggior talento e mi aspetto faccia il massimo delle sue possibilità”.

Su Vlahovic? “Si perché si sta allenando con grande professionalità, perché ha caratteristiche che mancano alla squadra. Vale lo stesso discorso fatto per Yildiz e può darci una grande mano in queste ultime partite. Ora è a disposizione ed è fondamentale”.

Foto: sito Juventus