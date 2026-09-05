Spalletti: “Woltemade ha caratteristiche che ci fanno comodo. Possiamo diventare forti”

05/09/2026 | 16:28:19

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Milan: “Woltemade? Bravo di destro, di sinistro. È forte di testa non solo per la sua altezza ma perché va con cattiveria a colpire. Ha caratteristiche che ci possono fare comodo. A me la squadra sembra pronta per giocarla questa partita qui. Abbiamo le carte in regola per andar a diventare una squadra forte. È possibile una cessione per questi giocatori esclusi dalla lista UEFA? Non è il mio lavoro. Io sono dispiaciuto per alcuni potrebbe esserci la possibilità di reintegro”.

foto x juve