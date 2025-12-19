Spalletti: “Voglio vedere i miglioramenti che abbiamo fatto a Bologna. Milik convocato”

19/12/2025 | 16:24:14

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma.

Queste le sue parole: “Secondo me, mi ha fatto piacere perché poi se no sembra che siamo andati un po’ lì a farlo vedere questo miglioramento che poi è quello che deve essere il modo di proiettarsi verso un calcio attuale. L’hanno fatto in una partita tosta, l’hanno fatto in una partita difficile per cui penso che questo riesca a determinare un’evoluzione per andare a prendere poi altre cose successive. Perché anche questo l’avevamo detto: ce l’avevamo portata di mano e che non sappiamo riconoscere, non sappiamo mettere in pratica. Perché poi è il mantenerle nel lungo periodo, le cose che fa la differenza”.

Come sta Milik? “Milik domani è convocato. Io l’ho trovato come un bambino felice che ha la possibilità di fare il gioco che ha sempre voluto. È un ragazzo che ha grande entusiasmo e conosce bene il ruolo che fa. Lui ha caratteristiche importanti sia fisiche che tecniche. Quindi viene con noi”.

Foto: sito Juventus