Spalletti: “Vogliamo essere giudicati in partite 11 contro 11. Perin titolare? Avanti con Di Gregorio”

20/02/2026 | 16:48:50

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Como: “Ci possono delle cose che si possono dire e delle cose che devo dire ai calciatore. Questa è una cosa che non si può dire e i famosi tre passi indietro sono stati trattati nella riunione dei calciatore. Questi tre passi indietro possono darci più spinta per avere una reazione forte dentro le prossime partite. Domani Perin titolare? Secondo me abbiamo tutte le responsabilità uguali e si continua con Di Gregorio. Non dobbiamo farci cacciare dopo 10′ minuti, purtroppo è così. Noi vorremmo essere giudicati in partite dove giochiamo 11vs11. Ci sono questi momenti dove dobbiamo ragionare meglio, perché non ci dobbiamo far tirare dentro a quello che è il caos dei ribaltamenti delle partite, perché devi rimanere con una testa lucida che ti permette di ragionare. In queste partite ci siamo lasciati coinvolgere emotivamente e non siamo stati bravi a saper nascondere qualche incertezza di ragionamento”.

foto x juve