Spalletti: “Vogliamo chiudere la qualificazione a Mosca. Il bilancio è super positivo”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, parla alla vigilia della gara con lo Spartak Mosca di Europa League.

Queste le sue parole: “Abbiamo difficoltà che farebbero abbassare lo sguardo a chiunque e invece loro stamattina sono venuti e hanno fatto un grandissimo allenamento. Diventano quelle le soluzioni al momento che abbiamo attraversato, anche perchè il bilancio totale è super positivo. Bisogna reagire a quelli che vogliono farla diventare qualcosa di più grande di una sconfitta, ma è una per ora”.

Differenza tra il calcio russo e quello europeo: “C’è sempre da imparare dal calcio europeo. Ci sono vari livelli di squadre in Russia, ma se prendiamo le squadre del primo livello sono sicuramente al livello del nostro calcio”.

Sulla qualificazione: “Noi non vogliamo portarla oltre questa qualificazione e vogliamo chiuderla qui. Mertens fa parte dei calciatori importanti di cui ho a disposizione, ci ha messo di più per l’operazione subita. Verranno fatte valutazioni su di lui in relazione al doppio impegno settimanale”.

Foto: Twitter Napoli