Spalletti: “Vlahovic si è stirato. Vittoria meritata. Napoli? Per me sarà facile entrare al Maradona”

29/11/2025 | 20:38:34

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha analizzato a Dazn la vittoria contro il Cagliari: “Siamo entrati in campo timidi, facevamo delle cose scolastiche, per cui ci si aspettano cose migliori dalla gente che abbiamo in squadra, aspettano cose migliori dall’allenatore, dai calciatori, per cui poi gli dai una palla, perdi una palla di quelle impossibili da perdere e li metti in condizione di fare gol… a quel punto lì, è chiaro che ti rendi conto e fai le cose diversamente. Siamo andati ad acchiappare situazioni del livello Juve e abbiamo fatto due-tre giocate. Yildiz naturalmente, come ho detto in precedenza, è quello che ha l’intuizione, quello che spacca in due la partita e poi si è rimessa su dei binari corretti, perchè la squadra dopo il gol ha cominciato a giocare, ha fatto bene possesso palla, ha fatto bene nell’arrivare minacciosa vicino all’area di rigore, poi lì non siamo stati così cattivi da concretizzare tutto quello che ci siamo creati. E’ vero che il Cagliari è stato bene in campo e ha fatto una partita importante, però poi se dovevano concretizzare quelle due volte che sono arrivati vicino alla porta loro, allora noi quelle altre 14 che siamo arrivati lì in situazioni del genere, che roba sono? Per cui la partita è vinta meritatamente, poi se non fai gol in quelle ipotetiche situazioni che non riesci a passartela nella maniera giusta e a non concretizzare, è chiaro che gli altri prendono coraggio e vanno a guadagnarci roba dentro. Vlahovic? Si è stirato, si è fatto male. Sul finale della partita, quando siamo stati su a Bodo volevo metterlo perché volevamo portare palla alla punta. Gli altri hanno giocato poco e così ce l’abbiamo pulito. Non l’abbiamo fatto allenare quando è rientrato e tutelato in ogni modo, per sistemargli ciò che aveva. Il problema è che non ha trovato l’impatto giusto, altrimenti non si sarebbe fatto male. Me lo immagino rispetto alla felicità che avrò entrando in quello stadio. Per me sarà facile, non so come si comporterà la tifoseria”.

foto facebook juve