Spalletti: “Vlahovic fuori 2-3 mesi. Vogliamo vincere la Coppa Italia”

01/12/2025 | 16:19:29

Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l‘Udinese: “Dobbiamo aspettarci un po’ di cambi, perchè sono passato poche ore e abbiamo fatto fatica a livello mentale, fisico. Tutto il gruppo sta lavorando nella maniera giusta perciò tutti si meritano spazio. Per quanto riguarda i tempi precisi di Vlahovic bisogna parlare con i medici, perchè sono loro che sanno le cose. Secondo me starà fermo 2/3 mesi. Il calcio in generale è un pallone che gira e ruzzola occasioni di continuo. Ora è questione di coglierle e saperle vedere, perciò è possibile tutto ma io preferivo averlo a disposizione, perchè era molto dentro alla squadra. Noi dobbiamo essere belli e vincenti, ma soprattutto belli. Qui mi sembra che ci sia un palato fino. Noi abbiamo l’esigenza di essere belli e vincenti. Intanto però pensiamo a vincere. Noi domani facciamo una formazione per vincere la partita e non per essere compresi. Domani sarà una partita difficilissima e poche settimane fa i nostri sono stati bravissimi a vincere la partita. È stata un po’ la sintesi anche della nostra ultima partita. Vogliamo vincere la Coppa Italia”.

