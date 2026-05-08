Spalletti: “Vlahovic? Domani può partire titolare”

08/05/2026 | 12:04:39

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. Queste le sue parole:

“Vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente. Se uno stadio come l’Allianz, abituato a vincere le partite, applaude dopo un risultato contro una squadra da battere, è segno che non è stato tutto da buttare via. Vogliamo riproporre una prestazione, cose fatte bene ma che non hanno avuto l’esito ricercato. Lo sbaglio sarebbe vederci della sfortuna, non dobbiamo commettere questo errore. Conosco il Lecce e l’esperienza di Corvino, quella di Di Francesco. Hanno una società che investe. Se Vlahovic può giocare titolare? Può essere. Poi vediamo se tutto procederà in maniera normale da qui a domani sera. Non dobbiamo caricarlo di troppe pressioni”.

Foto: X Juventus