Spalletti: “Vlahovic ci è mancato come il pane. Questa partita non può finire solo 1-0”

09/05/2026 | 23:51:16

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky dopo la vittoria a Lecce.

La sua analisi: “L’abbiamo detto da più tempo e stasera uguale, abbiamo fatto un copia e incolla di tante partite. Perché poi noi facciamo dei pezzi di gara dominanti, dove sembra che il seguito sia assolutamente sotto controllo, poi c’è il momento della superficialità dove abbassi tutto e dove perdi totalmente i tuoi connotati, sbagli dei passaggi che sono incredibili per il livello di calcio che abbiamo addosso. Perché questi calciatori per giocare delle prestazioni dominanti, come ho fatto vedere, bisogna avere un certo livello di calcio. Poi non si riesce a mantenere nel tempo quella concentrazione, quella determinazione, quel carattere, si fanno delle cose superficiali, perdiamo un po’ di tranquillità, ci subentra un po’ di insidia e un po’ di timore e poi la partita la rimettiamo in bilico. Poi ci facciamo girare le scatole, andiamo e la riprendiamo per i capelli e la ritiriamo dalla nostra parte e si rimette sui binari. È tutta un’altalena perché una partita come quella di stasera non può finire uno a zero. Non deve finire uno a zero. Quante volte ci siamo presentati a doverci passare la palla sulla trequarti con dei vantaggi enormi e con delle situazioni dove c’è solo da scegliere qualcosa, perché non è solo una quella in cui puoi andare a osare ma tiriamo fuori la terza che è quella che ci penalizza. Siamo fatti così”.

Impareranno ad essere costanti o ne dovrai cambiare tanti il prossimo anno?

“Questo è stato un tema della conferenza stampa, Perché voi ce ne dedicate poco di tempo per quelle che sono le conoscenze approfondite. Se venite dentro al nostro spogliatoio sembra che si cambi su 25 della rosa sembra che se ne cambi 18. Non è possibile, tu Marrocchi lo sai bene che poi nel mercato questa è una difficoltà. Questi calciatori devono sapere che questo è un progetto serio e lo ha detto a stasera anche John Elkann con i nostri tifosi, prevede che ci siano molti di questi calciatori qui nel progetto che vogliamo fare che dobbiamo fare. Cambiarne tantissimi è dura attualmente. Poi come sapete, la Juventus le ha spese 23 lire negli ultimi mercati per cui non è facile ricominciare e andare a mettere mano in profondità, vanno fatte delle cose in maniera corretta. È chiaro che poi per quelle che sono le crescite delle situazioni normali anche nel calcio bisogna stare al passo con i tempi, bisogna andare a mettere roba ma più che altro la crescita la dobbiamo fare noi. Questi calciatori devono sapere da parte mia e da parte della società che molti rimarranno. Poi è chiaro che bisogna essere bravi a mettercene altri perché delle mancanze le abbiamo. Parlavamo di Vlahovic, ma l’assenza di Vlahović l’abbiamo sofferta come il pane perché è un calciatore che ha caratteristiche diverse. Non si può giocare al calcio senza uno che abbia queste possibilità qui. Una squadra che deve essere vincente ci vuole il terminale fisico, ci vuole il terminale forte, ci vuole il terminale che poi si è un po’ meno alto e più dinamico e che abbia però l’impatto fisico e che sia uno che regge il duello, che regge palla che fa qualche goal, ci vuole questo qui. Anche David fa goal però poi la palla addosso, la palla contesa…”

Ti faccio la domanda più diretta questa superficie allenandosi si elimina?

“Questo non è un discorso facile, rimanere dentro l’esecutività per lunghi periodi e un’altra qualità del carattere dei calciatori, perché quelli che riescono a fare il numero però poi hanno bisogno della pausa e di prendersi delle libertà da stella lucente. Sono quelli che ogni tanto perdono di esecutività, non c’è possibilità e noi questa cosa qui però la dobbiamo tirare fuori, la dobbiamo allenare. Però anche stasera la squadra ha fatto una grande prestazione sotto l’aspetto delle giocate, sotto l’aspetto delle scelte. Poi se non fa quelle due parate di Gregorio, soprattutto all’inizio, lì si è concessa una situazione che noi non possiamo concedere. Poi noi dobbiamo costruire meglio da dietro, da dietro noi dobbiamo costruire meglio. Perché tutto parte da lì, parte da come la cominci l’azione. Poi con Vlahovic diventa un’altra cosa perché ha delle caratteristiche differenti agli altri calciatori, ci sono delle caratteristiche che dentro la rosa devi avere. L’ultima volta si è parlato del centrocampista di qualità che può essere centrocampista che può essere un trequartista, che può essere secondo punta però quello che gioca un po’ più nell’angusto e riesce poi a tradurre questo passaggio da dietro in situazione offensiva, qualitativa ogni tanto ci viene a mancare. Ma non possiamo cambiare tutti i calciatori, ieri scherzavo del pullman a due piani perché tutti i giorni ci arrivano 3/4 nomi. Per cui prendiamo un pullman più grosso, perché se no non ci entriamo”.

Foto: X Juventus