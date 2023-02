Spalletti: “Vittoria con una grande prestazione. Osimhen? Non si risparmia, è solo un po’ di stanchezza”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Sassuolo.

Queste le sue parole: “Bisogna andarci piano con quelli che sono i paragoni, perché diventa un problema. Bisogna stare calmi, molto calmi. Dobbiamo fare bene le cose che sappiamo fare. La riaggressione l’hanno fatta molto bene, hanno forza nello strappare la palla all’avversario. Grande prestazione da un punto di vista di analisi in generale. Le ultime partite le abbiamo vinte, ma c’era stata meno qualità. Stasera invece nel possesso, nella gestione delle fasi, nell’essere squadra in tutte le cose, mi è sembrata superiore alle ultime e posso codificarla in una grande prestazione”.

Come sta Osimhen?“Per quello valutato subito lì sul posto non sembra nulla di particolare, solo un po’ di stanchezza perché lui non riesce a risparmiarsi. Quando ha questa voglia di saltare addosso allunga e fa questi strappi che non si sa dove finisce. Dice che non ce la fa quasi più e fa due metri, poi quei due metri diventano duecento perché va dietro a tutti”.

Foto: twitter Napoli