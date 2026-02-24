Spalletti: “Uno tra Koopmeiners e McKennie giocherà a sinistra. Yildiz vuole esserci, per Bremer c’è rischio”

24/02/2026 | 17:33:57

Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport dando alcune indicazioni di formazione sulla sfida contro il Galatasaray: “Uno tra Koopmeiners e McKennie a sinistra? Potrebbe essere una di queste le opzioni. Yildiz vuole esserci, i segnali che ha mandato portano tutti in quella direzione: può partire dal primo minuto. Per Bremer un po’ di rischio c’è, domattina valuteremo bene. Domani giocherà Perin? C’è bisogno di proteggere alcune situazioni, però in questo caso può essere anche così. Valuterò la prestazione, ma non sarò mai contento se non arriverà la qualificazione”.

