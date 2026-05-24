Spalletti: “Un abbraccio al nostro tifoso. Assurdo vietare il bianconero”

25/05/2026 | 00:33:38

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 contro il Torino. Le sue parole: “Intanto si dà un abbraccio al tifoso che è in ospedale da parte mia, di tutti i calciatori e della società Juventus, perchè poi per forza mi torna in mente quella comunicazione che ho sentito ieri che vietare il bianconero in un settore dello stadio, mi sembra una decisione assurda, per gli sforzi che stiamo facendo per poter andare a creare presupposti migliori e un calcio sempre più forte, sentire che viene vietato a dei bambini di mettersi una sciarpa, mi pare strano e assurdo. Se poi i colori diventano un limite, probabilmente non sono i colori il problema, sono altre cose i problemi, per cui questa cosa la dobbiamo combattere assolutamente e dobbiamo far sì che non possano succedere queste situazioni. Poi è chiaro che c’è la partita, il derby e si passa sopra tutto, ma sono cose fondamentali, perchè una società che vive di violenza non ha futuro. Non dico una società di calcio, ma una società in generale. Per cui questa cosa uscita ieri è veramente antipatica da sentirsi dire. E poi se succedono queste cose naturalmente ci dispiace, siamo tutti vicini al letto del nostro tifoso, come hanno fatto tutti andando poi via dallo stadio, hanno fatto bene, perchè bisogna essere solidali a non farsi male in questo tipo di sport e nelle partite di calcio. E’ un altro il clima che bisogna vivere perchè poi quando le squadre vengono a giocare contro di noi all’Allianz Stadium, bisogna comportarsi bene, lanciare dei segnali e si spera che facciano altrettanto, si vorrebbe che facessero altrettanto quando poi si va a giocare dalle altre parti, perchè il calcio deve essere una cosa del genere, un divertimento per tutti”.

Foto: sito Juventus