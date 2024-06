Spalletti: “Tutti abbiamo bisogno di miti. Noi dobbiamo essere all’altezza della storia”

A Coverciano sono arrivati ” I Fantastici 5″ (Baggio, Totti, Rivera, Antognoni e Del Piero) come aveva chiesto poco più di un mese fa il ct Luciano Spalletti. Come riportato dal sito FIGC l’ex tecnico del Napoli ora Ct della Nazionale è intervenuto dicendo queste parole:

“Tutti abbiamo bisogno di miti, per avere qualcuno da emulare. Dalla loro presenza qui, si capisce il loro attaccamento all’azzurro della Nazionale. Noi dobbiamo essere all’altezza della storia: abbiamo fiducia in voi. È vero, ci può essere un po’ di timore per questa maglia da indossare carica di storia. Ma state tranquilli: sono gli avversari ad avere più paura di questa maglia”. Gravina invece ringrazia i cinque per aver accettato l’invito, queste le sue parole: “Mi limito a ringraziare questi numeri dieci, questi straordinari ragazzi di allora e uomini di oggi, per aver accettato l’invito che parte da un’idea del mister”.

