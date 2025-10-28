Spalletti: “Tudor? Non posso che parlarne bene, chi andrà a sostituirlo sarà una persona fortunata”

28/10/2025 | 12:22:46

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel cinema teatro Anteo di Milano durante un evento per illustrazione della réclame girata a Roma insieme a Francesco Totti. Queste le sue parole:

“Si sta benissimo accanto a Totti. C’è stata qualche scelta un po’ azzardata ma abbiamo passato degli anni insieme meravigliosi e quindi quando Ramazzotti ci ha rimesso insieme sono stato felice e lui era molto rilassato. La panchina? Sto bene. Aspetto con serenità, ho l’ambizione di rimettere le cose a posto. Juve? Se devo parlare di Tudor non posso che parlarne bene perché è una persona di cuore, persona seria. Chi andrà a sostituirlo sarà una persona fortunata perché troverà una squadra allenata”.

Foto: FIGC.it