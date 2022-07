Spalletti: “Trovata l’energia giusta per affrontare la nuova stagione”

Con l’allenamento odierno termina la prima parte di ritiro per il Napoli di Spalletti. Un anno particolare dovuto soprattutto alle cessioni dei vari leader della squadra: Koulibaly, Insigne e Mertens. Nonostante questo però, i partenopei hanno lavorato a Dimaro per preparare la nuova stagione. Oggi il tecnico al termine dell’allenamento ha parlato ai microfoni dell’ufficio stampa del Trentino. Queste le sue parole “Ci fosse stato il Vesuvio, sarebbe stato magnifico! Ci siamo sentiti come a casa, siamo stati molto bene, l’accoglienza del sindaco Lazzaroni con Tito e Riccardo Rosatti, con tutta la gente della Val di Sole e del Trentino ci hanno trasferito questo loro entusiasmo e disponibilità nel metterci a disposizione tutte le cose che ci volevano per trovare poi i watt per iniziare il campionato nella maniera giusta”.

Foto: Twitter Napoli