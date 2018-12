Spalletti: “Troppi errori banali. Juve? Perdeva 5 minuti a fallo. Non dormirò fino a sabato…”

Dopo la sconfitta sul campo della Juve, il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Partita giocata in un certo modo, serve un atteggiamento costante e continuo. Noi lo abbiamo fatto abbastanza bene, ma ci sono situazioni che non si riesce a leggerle e ci sono interpretazioni sbagliate, loro non le sbagliano. Anche nel prendere un fallo, quelli della Juve perdevano 4-5 minuti in maniera mestierante, mentre noi siamo ingenui. Se vai in vantaggio può cambiare, ma troppi errori in uscita, troppi errori tecnici banali. Queste cose fanno la differenza, non si riesce a essere costanti per 90′. Icardi? Ha fatto quello che doveva fare. Stasera molto più bravo di altre volte a venire incontro. Ci ha aiutato a creare opportunità importanti.I l cambio di Politano? L’attaccante doveva stare più basso per prendere Cancelo, loro sono stati più bravi anche nel gioco delle marcature. Poi da inizio anno si dice che sbaglio le sostituzioni, ma volevo mettere un palleggiatore di maggiore qualità in mezzo. Borja sa quando fare un passaggio, quando tenerla, quando accelerare. Dobbiamo fare dei passi in avanti nelle letture. Abbiamo giocato un buonissimo calcio, peccato uscire senza punti. Se dormirò o penserò all’errore di Gagliardini? Non dormo fino a sabato prossimo…”.

Foto: Twitter ufficiale Inter