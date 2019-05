Spalletti: “Tifosi forti, destini forti. Grazie presidente per avermi concesso l’onore di allenare l’Inter”

Luciano Spalletti non è più l’allenatore dell’Inter e sul suo profilo Instagram ha voluto ringraziare la società nerazzurra e non solo. Il primo messaggio è rivolto ai tifosi: “Non è vero che spesso sono stato l’unico a metterci la faccia, perché voi ci siete sempre stati! Tifosi forti, destini forti. Grazie delle 2.530.311 emozioni”. Un ringraziamento anche a Steven Zhang: “Grazie Presidente per avermi concesso l’onore di allenare l’Inter”.

Foto: Twitter ufficiale Inter