Spalletti: “Suzuki? Costi proibitivi. Vicario? Da capire perché il Tottenham l’abbia lasciato fuori”

01/08/2026 | 14:51:11

Luciano Spalletti è tornato a parlare di calciomercato e dei nomi accostati alla Juventus negli ultimi giorni.

Su Vlahovic: “Ancora? Vlahovic? Basta…”

Su Suzuki: “Zion Suzuki mi piace perché è in portiere di grande prospettiva. Ma dalla stampa vedo che ci sono altri club, quindi è proibitivo dal punto di vista dei costi”.

Su Vicario: “Dal mio punto di vista, Vicario è un portiere esperto e forte. C’è da capire perché il Tottenham abbia deciso di lasciarlo fuori…”

Foto: X Juventus